Faleceu o fotógrafo de Coimbra Victor Ramos

Faleceu hoje, com 84 anos, o fotógrafo de Coimbra, Victor Ramos.

Com uma longa carreira profissional, teve loja de fotografia durante décadas na rua da Louça, na zona do Bota Abaixo. Paralelamente, foi colaborador de vários jornais de Coimbra e dos periódicos desportivos nacionais “A Bola” e o “Record”.

Victor Ramos doou parte dos documentos da sua casa de fotografia ao Arquivo da Universidade de Coimbra e, há pouco mais de três anos, decidiu doar à Câmara Municipal de Coimbra o restante do seu acervo documental imagético, a catalogar pela Imagoteca, valência da Biblioteca Municipal.

Além das milhares de imagens registadas em 16 caixas de negativos, o referido acervo inclui um ampliador de fotografia a preto e branco e tinas de revelação, espólio que retrata o processo de obtenção de fotografias na 2.ª metade do século XX.

Na ocasião, a autarquia considerou o material de “interesse municipal”, aliado a “algumas curiosidades nos negativos doados para a história da cidade e considerando ainda o interesse museográfico das peças”.

O funeral terá lugar depois de amanhã, sábado, pelas 11H30, do Centro Funerário Nossa Senhora de Lurdes (Capela Páscoa), para o Crematório Municipal de Coimbra – Taveiro.