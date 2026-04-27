Fotógrafo que retrata Coimbra desde a década de 1960 comemorou hoje 101 anos
Tudo começou nos anos de liceu, quando Varela Pècurto começou a captar imagens dos colegas, com a sua máquina fotográfica, vendendo depois esses retratos aos próprios. Nessa altura da vida – há mais de oito décadas, ainda no seu Alentejo Natal – não imaginava que viria a ser fotógrafo e repórter fotográfico ao longo de toda a sua longa existência.
Mas, não demorou muito a enveredar pela profissão. Aprendeu a arte ainda jovem e viu despertar em si aquele olhar atento e curioso que caracteriza os melhores. Casou e, ato contínuo, viajou para Coimbra, para trabalhar na secção fotográfica da Livraria Atlântida, onde conheceu homens das Letras daquele tempo como Miguel Torga, Afonso Duarte, José Gomes Ferreira, Fernando Namora e Carlos de Oliveira. Ontem, foram também muitos os amigos que disseram presente na Casa Municipal da Cultura onde ouviram parte das suas histórias e lhe cantaram os parabéns.
