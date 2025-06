Faleceu José Luís Pio Abreu

O psiquiatra José Luís Pio Abreu faleceu esta tarde. A notícia foi avançada pela direção do Serviço de Psiquiatria da ULS Coimbra.

Numa nota publicada nas redes sociais, Horácio Firmino, diretor daquele serviço, refere que, ao tomar conhecimento do falecimento do Sr. Prof Doutor José Luis Pio Abreu, que contribuiu de superior maneira para o desenvolvimento e prestigio do Serviço e da Psiquiatria em Portugal, sente que fica mais pobre a comunidade psiquiátrica”.

[Foi uma]” voz crítica e refletiva que contribuiu muito no ensino da Psiquiatria pré e pós graduada”, acrescenta.

(Notícia em atualização)