CIM Região de Coimbra, Lousã

Fadista Carminho atua amanhã no Teatro Municipal da Lousã

13 de março de 2026 às 08 h30
Fotografia: DR

O Teatro Municipal da Lousã recebe amanhã, às 21H30, um dos concertos mais aguardados da temporada, com a fadista Carminho a apresentar “Eu vou morrer de amor ou resistir”.

Este espetáculo marca a passagem da digressão do seu sétimo álbum de estúdio pela região Centro, prometendo uma noite onde o fado tradicional se funde com a exploração de novas sonoridades.

Com uma duração aproximada de 80 minutos e classificação para maiores de seis anos, o concerto tem bilhetes à venda por 15 euros, com descontos disponíveis para jovens e seniores.

