Coimbra

Faculdade de Psicologia lamenta falecimento do professor José António Zagalo Cardoso

23 de janeiro de 2026 às 17 h27
Fotografia: DR

A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) informou hoje, através de um comunicado colocado nas suas redes sociais, o falecimento do docente José António Zagalo.

Na nota colocada, a FPCEUC  endereça “à sua família e amigos as mais sentidas condolências e presta uma sentida homenagem à sua memória, salientando o seu valioso contributo na área da Biologia e Genética”.

A faculdade informa ainda que o corpo estará na capela da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes (Montes Claros, Coimbra), a partir das 09H00 de amanhã. A cerimónia fúnebre será às 10H30, seguindo para o Cemitério da Conchada.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

