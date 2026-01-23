A Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC) informou hoje, através de um comunicado colocado nas suas redes sociais, o falecimento do docente José António Zagalo.

Na nota colocada, a FPCEUC endereça “à sua família e amigos as mais sentidas condolências e presta uma sentida homenagem à sua memória, salientando o seu valioso contributo na área da Biologia e Genética”.

A faculdade informa ainda que o corpo estará na capela da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes (Montes Claros, Coimbra), a partir das 09H00 de amanhã. A cerimónia fúnebre será às 10H30, seguindo para o Cemitério da Conchada.