A Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (FFUC) vai lançar uma nova licenciatura em Ciências da Nutrição. A informação foi ontem revelada pelo diretor da instituição, Fernando Ramos, na sua tomada de posse, na Sala do Senado.

“Vamos criar uma licenciatura diferenciadora em Ciências da Nutrição, um plano de estudos que tem já vindo a ser objeto da reflexão. Este pretende-se que seja moderno, diferenciador e interdisciplinar. Vai unir a ciência, a tecnologia e o comportamento alimentar”, esclareceu, garantindo que a FFUC continue a ser a “maior faculdade de farmácia do país”, tem que se estar atento à inovação.

Na cerimónia em que tomou posse novamente como diretor da FFUC, Fernando Ramos deu nota de um último mandato em que teve “constrangimentos e limitações pessoais”, mas sem que a faculdade perdesse prestígio, agradecendo todo o trabalho “incansável, eficaz e eficiente” dos subdiretores da instituição.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS