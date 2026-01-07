A edição de 2026 da Expofacic – Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede vai realizar-se entre os dias 30 de julho e 9 de agosto, anunciou hoje o município de Cantanhede em comunicado. O certame conta ainda com uma nova imagem gráfica.

Na nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS. a Comissão Organizadora revela que “depois de uma edição extraordinária em 2025, decidiu apostar numa nova imagem gráfica, assente na renovação e não numa rutura. Leveza, energia, espírito de festa, movimento e ligação emocional são alguns dos conceitos que estiveram na construção desta nova identidade Expofacic”.

“Esta renovação gráfica ajuda a Expofacic a manter-se viva, competitiva e memorável, ao mesmo tempo que fortalece a ligação emocional com o público”, justifica o presidente do conselho de administração da INOVA-EM, Pedro Cardoso.

