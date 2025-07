Expofacic de Cantanhede com maior aquário móvel da Europa e área dedicada ao ‘gaming’

A Expofacic – Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede arranca a 31 de julho com “o maior aquário móvel da Europa” e uma área dedicada ao ‘gaming’, propondo ainda cerca de 200 espetáculos, 625 espaços expositivos e 47 tasquinhas.

“Esta é a maior feira/festa do país pela dimensão e só isso é um desafio. Este ano temos uma aposta forte na sua reconfiguração, com reorganização do espaço, para comodidade, segurança, mas também para ir ao encontro do gosto de quem visita e dos expositores”, indicou o presidente da empresa municipal Inova, Pedro Cardoso.

A 33.ª edição da Expofacic – Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, no distrito de Coimbra, vai decorrer de 31 de julho a 10 de agosto, no Parque Expo-Desportivo de São Mateus.

Numa visita de avaliação técnica ao recinto da 33.ª Expofacic, Pedro Cardoso explicou que este certame é “muito mais do que um cartaz de espetáculos”.

“Cada setor vale por si. É uma feira enorme, com várias feiras dentro da própria feira”, acrescentou Pedro Cardoso, que é também vice-presidente da autarquia.

De acordo com a presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, para os 11 dias do certame foram investidos perto de 2,3 milhões de euros, estimando-se que passem pelo recinto com 100 mil metros quadrados “cerca de 400 mil visitantes”.

Entre as grandes novidades para este ano está o fluviário, um aquário móvel com 14 metros de comprimento, 22 mil litros de água e dezenas de espécies de peixes.

Já o Street Gaming vai reunir o melhor do universo dos videojogos, “da nostalgia do ‘retrogaming’ à adrenalina dos simuladores mais avançados e da realidade virtual”.

À disposição vão estar cerca de 30 consolas de ‘retrogaming’ jogáveis que levam os visitantes numa viagem no tempo desde os anos de 1970, para além de 20 postos de jogo Arcade, diversos PCs, PlayStation 5 e XBOX com os títulos mais aguardados e recentes; e um Simulador Racing com jogos como GT7, F1 2025 e Testdrive.

O certame, para todas as idades, conta ainda com o Expofacic Kids, com dez insufláveis, trampolins, casinhas infantis, Vídeo Both 360 Infantil, Foto Both Infantil, animação de mascotes e espetáculos de teatro / musicais infantis.

No que toca aos espetáculos, serão cerca de 200, divididos pelos sete palcos do certame.

Pelo palco principal vão passar os Quatro e Meia (dia 31 de julho); Nininho Vaz Maia (01 agosto); Xutos & Pontapés e Hybrid Theory (dia 02); Tony Carreira (dia 03); Némanus e Bia Caboz (dia 04); Mariza e Miguel Luz (dia 05); Calema e Nena (dia 06); Lon3r Johny & Profjam (dia 07); James Bay e Dillaz (dia 08); VanZee & FrankieOnTheGuitar e Bispo (dia 09); Grupo Menos é Mais e Maninho (dia 10).