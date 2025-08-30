Expo Cernache abriu portas para mostrar o melhor da freguesia

A 11.ª edição da Expo Cernache arrancou ontem, no Largo da Feira. Durante três dias, o certame organizado pela Junta de Freguesia de Cernache, no espaço contíguo ao pavilhão da União Desportiva e Recreativa de Cernache, pretende mostrar ao público o que de melhor se produz na freguesia.

“O objetivo principal é promover e divulgar a freguesia. É um evento que pretende promover o que de melhor se produz em áreas como a gastronomia, o artesanato ou a agricultura. O que melhor é feito cá, está aqui em exposição”, assegurou o presidente da Junta de Freguesia de Cernache, Victor Carvalho.

Antes da cerimónia de inauguração, que decorreu ontem e contou com a presença do edil de Coimbra, José Manuel Silva, o autarca de Cernache revelou que a Expo Cernache tem “entre 80 a 90 expositores”, sendo o “evento número um da freguesia, organizada pela junta”, frisou.

