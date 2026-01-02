A Câmara Municipal da Mealhada voltou a melhorar a execução orçamental registada nos últimos anos, atingindo uma taxa de 87% nas despesas de capital. Os números alcançados evidenciam um investimento superior a 12 milhões de euros, significativamente acima do registado em 2024 (oito milhões de euros), que já tinha sido o melhor resultado dos últimos 15 anos.

Os dados da execução orçamental, referentes ao ano que agora terminou, revelam um aumento significativo nas despesas de capital. O registo apurado à data de 30 de dezembro aponta para um investimento global acima dos 12 milhões de euros, num contexto em que a receita de capital se situou nos 5,5 milhões de euros, maioritariamente proveniente de fundos comunitários.

