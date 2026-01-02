diario as beiras
Mealhada

Execução orçamental da Mealhada atinge recorde histórico

02 de janeiro de 2026 às 13 h08
0 comentário(s)

A Câmara Municipal da Mealhada voltou a melhorar a execução orçamental registada nos últimos anos, atingindo uma taxa de 87% nas despesas de capital. Os números alcançados evidenciam um investimento superior a 12 milhões de euros, significativamente acima do registado em 2024 (oito milhões de euros), que já tinha sido o melhor resultado dos últimos 15 anos.
Os dados da execução orçamental, referentes ao ano que agora terminou, revelam um aumento significativo nas despesas de capital. O registo apurado à data de 30 de dezembro aponta para um investimento global acima dos 12 milhões de euros, num contexto em que a receita de capital se situou nos 5,5 milhões de euros, maioritariamente proveniente de fundos comunitários.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de janeiro

Modernização da Zona Industrial de Oliveira do Hospital concluída no primeiro semestre
02 de janeiro

Câmara de Tábua vai drenar águas pluviais que afetavam população em Midões
02 de janeiro

PJ deteve suspeito de homicídio no Fim de Ano na Figueira da Foz
02 de janeiro

Há 40 anos a União Europeia começou a mudar a região Centro

Mealhada

Mealhada
02 de janeiro às 13h08

Execução orçamental da Mealhada atinge recorde histórico

0 comentário(s)
Mealhada
24 de dezembro às 16h40

António Jorge Franco deseja que a Mealhada seja “lugar de encontro, luz e serenidade”

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
23 de dezembro às 10h04

Região de Coimbra quer intensificar plano de fogo controlado

0 comentário(s)