Euro2024: Martínez diz que torneio começa agora e Portugal está preparado

O selecionador Roberto Martínez afirmou hoje que o Euro2024 de futebol vai começar agora, sem margem de erro, garantindo que a seleção portuguesa está preparada para enfrentar a Eslovénia, nos oitavos de final.

“Depois de três jogos, a equipa está preparada. Amanhã [segunda-feira] começa um torneio diferente, um ‘mata-mata’. Temos 23 jogadores de campo que já tiveram a estreia, que nem sempre é fácil nestas competições, e como equipa estamos preparados. Acho que o torneio começa agora”, disse, em conferência de imprensa, no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Roberto Martínez explicou que já existiram algumas surpresas durante a competição e que esse facto se deve à crença de todas as formações em conseguir um bom resultado.

“Todas as equipas do Euro jogam com personalidade e acreditam que podem ganhar, e depois são pequenos detalhes que decidem. Com a Eslovénia, será o mesmo. É uma equipa organizada e competitiva, e nós temos de estar ao melhor nível”, salientou.

O selecionador defendeu que a equipa lusa está “fresca e pronta” para o duelo de segunda-feira, referindo que esta partida é diferente do jogo particular que Portugal perdeu frente aos eslovenos (2-0) em março, na visita a Liubliana.

“É um jogo diferente, não é amigável. Está pela primeira vez nos oitavos, mas a essência da Eslovénia é a mesma. Joga como um clube, com grande sincronização defensiva, podem estar muito tempo sem bola, mas depois são perigosos. No Euro não sofreram golos de bola corrida”, destacou.

Martínez explicou que a formação eslovena não precisa de muitos toques para criar perigo, destacando a qualidade dos avançados Sporar, que já alinhou no campeonato português, no Sporting e no Sporting de Braga, e Sesko.

“Uma equipa que gosta de jogar sem bola tem de defender bem. Não precisa de muitos toques ou de ter muita posse para criar perigo. Se a Eslovénia marcar, torna-se muito mais difícil”, alertou.

O selecionador abordou ainda a derrota com a Geórgia (2-0), no fecho da fase de grupos, referindo que tem de se perceber que Portugal já tinha garantido o apuramento e o primeiro lugar do grupo.

“O resultado final e imagem não é o que queremos, mas tem de ser visto numa altura em que tínhamos seis pontos e o primeiro lugar. Agora é olhar para a frente e precisamos ter a lição aprendida do jogo da Geórgia: no Europeu, é importante o que nós podemos fazer”, concluiu.

Nos ‘oitavos’, Portugal, vencedor do Grupo F, vai enfrentar a Eslovénia, que terminou em terceiro o Grupo C, em jogo agendado para as 21H00 locais (20H00 em Lisboa) de segunda-feira e que terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.