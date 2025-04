Estudantes da ESTeSC realizam rastreios à população

Até ao próximo domingo, mais de oito mil pessoas terão sido “avaliadas” nos vários postos de atendimento da Semana das Ciências Aplicadas à Saúde (SCAS), iniciativa que está a decorrer no piso 0 da Alma Shopping. Essa é, pelo menos, a expectativa de Mariana Rebelo, presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC), que organiza o evento.

“Acreditamos que o número de participantes será semelhante aos de anos anteriores”, afirmou.

Ao longo de toda a semana (a SCAS teve início no dia 31 de março), várias equipas de estudantes dos oitos cursos da ESTeSC têm estado disponíveis para realizar rastreios e aconselhamento na sua área de formação, aproveitando a oportunidade para aplicar conhecimentos teóricos na prática e desempenhar funções alinhadas com as suas futuras carreiras profissionais.

