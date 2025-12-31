diario as beiras
Coimbra

Estudantes da AAC desafiam candidatos às presidenciais

31 de dezembro de 2025 às 12 h12
0 comentário(s)
DB - António Rosado

Não se resume apenas a uma reflexão sobre política para a juventude ou para o ensino superior”.

O “Manifesto Jovem” que a Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG-AAC) apresentou ontem contempla “seis áreas temáticas, expondo objetivamente as intenções da AAC para o futuro de Portugal”.

O “Manifesto Jovem” é dirigido, em 1.º lugar, aos candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro, com a DG-AAC a reivindicar para si “uma centralidade na construção de um futuro mais atrativo e sustentável para a juventude portuguesa”.
O recém-empossado presidente, José Machado, adiantou que – ao longo da 1.ª quinzena de janeiro, a coincidir com o período da campanha eleitoral para as Presidenciais – vai ter lugar “um ciclo de encontros com os candidatos, fora do espaço da AAC, enquadrado numa nova estratégia de comunicação política”. Em simultâneo, a DG-AAC está a trabalhar na “organização de um debate que coloque frente-a-frente diversos representantes juvenis das várias candidaturas”.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

Autoria de:

António Rosado

