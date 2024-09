Estratégia para o desporto de Coimbra vai ter plano em março de 2025

Os clubes do concelho de Coimbra e as juntas de freguesia estão desafiados pela câmara a contribuírem para a o Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Desportivo. O documento, recorde-se, está a ser elaborado por uma equipa de especialistas, devendo estar pronto em março de 2025.

Na terça-feira, no Estádio Cidade de Coimbra, a câmara apresentou a metodologia e o cronograma do plano a autarcas de freguesia e a dirigentes de clubes.

Objetivo é construir um documento multisetorial, “alinhado com as recomendações e as orientações das principais políticas internacionais e nacionais e com as boas práticas e as abordagens inovadoras”, explica a câmara.

