Espetáculo do Teatrão de Coimbra procura tempo e espaço para sonhar nos dias de hoje

O novo espetáculo do Teatrão, que irá estrear-se em janeiro do próximo ano, vai procurar refletir sobre a falta de tempo e de espaço que os jovens de hoje têm para sonhar, revelou a companhia de Coimbra.

“É a história de uma pré-adolescente que já não se lembra do que sonha há muito tempo: acorda e não consegue lembrar-se. Conhece o guardador de sonhos e é um processo de aprender a sonhar juntos, talvez porque os sonhos estão a deixar de ser coletivos”, destacou hoje a diretora artística do Teatrão, Isabel Craveiro.

O Teatrão de Coimbra estreia, a 03 de janeiro de 2025, o espetáculo “Constantino, Guardador de Sonhos”, uma nova criação com dramaturgia original de João Gaspar, que parte da obra de Alves Redol.

“Constantino é um rapaz que sonha muito, apesar de todos os seus problemas, e quisemos trazer o Constantino para os dias de hoje, juntamente com uma pré-adolescente que anda à procura de voltar a sonhar”, referiu João Gaspar.

A protagonista vive nos subúrbios de uma grande cidade e, ainda assim, a vida continua a ser difícil de suportar se não consegue sonhar com um futuro melhor.

De acordo com Isabel Craveiro, aquela que é a principal produção da companhia para a temporada 2024/2025 quer levar as pessoas a refletir sobre os sonhos que têm.

“Como olhamos a realidade e até que ponto nos inspira a pensar uma mudança. Que papel político a arte pode imprimir na sociedade, principalmente no tempo atual”, acrescentou.

O espetáculo, que levou a companhia a estudar a fundo o movimento neorrealista português, tem a duração aproximada de uma hora, contará com três personagens e sessões entre 03 de janeiro e 01 de fevereiro de 2025.

As sessões para o público em geral terão lugar às sextas às 19:00 e sábados às 17:00, enquanto as sessões para escolas decorrem de segunda a quinta-feira às 10:30 e 14:00, e às 14:00 de sexta-feira.

Além da nova criação, o Teatrão desenhou um conjunto de propostas paralelas, que juntam como parceiros a Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo, a Cáritas Diocesana de Coimbra, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, o Museu do Neo-Realismo e o Plano Nacional das Artes.

Numa parceria com o Serviço de Apoio Domiciliário da Cáritas Diocesana de Coimbra, o Teatrão levará a cabo as “Leituras ao Domicílio”, em que voluntários são desafiados a participar num programa de leitura regular de obras neorrealistas com aqueles que, por diferentes motivos, não saem de casa.

Ao todo inscreveram-se 122 voluntários que, em janeiro de 2025, começam as visitas semanais a casas de 32 utentes do serviço da Cáritas, sempre em duplas de leitores e em datas e horas a combinar com os participantes no projeto.

Quatro obras do Museu do Neorrealismo vão também estar em exposição no CAPC Sereia, em quatro momentos distintos, em que ainda serão feitas oficinas com famílias.

Terão ainda lugar, nos dias 23 e 30 de janeiro, conversas entre o movimento neorrealista e o tempo presente, com curadoria de António Pedro Pita.

A parceria do Teatrão com a Associação Promotora e com o Museu do Neo-Realismo pretende também fazer circular, até março do próximo ano, pelas escolas EB2/3 e Secundárias de Coimbra, a exposição “Alves Redol: Horizonte Revelado”, em parceria com as suas bibliotecas escolares.

Trata-se de uma exposição temática – e bibliográfica – alusiva à expressão do Movimento Neorrealista nas artes, mas também à sua ligação a determinados períodos ou episódios da nossa história, com base na vida e obra do escritor Alves Redol.