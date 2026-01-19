Os dois portugueses que estiveram envolvidos no acidente provocado pelo descarrilamento de dois comboios no sul de Espanha, no domingo, estão bem, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa.

O segundo português envolvido no acidente “foi atendido no hospital Reina Sofía de Córdoba, e já teve alta”, disse uma fonte oficial do MNE, confirmando assim que se encontram bem ambos os portugueses envolvidos neste acidente que matou dezenas de pessoas.

Antes, a fonte havia adiantado que uma portuguesa já se encontrava “bem e em casa” e que se desconhecia ainda o estado de saúde de um outro português “que foi sinalizado pelas autoridades espanholas”, sabendo-se agora que se encontra igualmente bem.

O número de mortos no acidente ferroviário em Córdova, no sul de Espanha, no domingo, subiu para 40, disseram hoje as autoridades locais.

Por outro lado, 41 pessoas continuam internadas em diversos hospitais da região, 12 delas em unidades de cuidados intensivos, incluindo uma menor de idade, indicou o governo regional da Andaluzia.

Até agora, tiveram alta 81 pessoas que foram assistidas nos hospitais na sequência do acidente.

As autoridades cifraram em cerca de 150 o número total de feridos, com diversa gravidade, no acidente de domingo, que envolveu dois comboios da rede de alta velocidade de Espanha em que viajavam perto de 500 pessoas.

O acidente ferroviário ocorreu por volta das 19:45 de domingo (18:45 em Lisboa), no município de Adamuz e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha saído de Málaga e tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, desde Madrid para Huelva, perto da fronteira com Portugal, no Algarve).

Os três últimos vagões do comboio Iryo descarrilaram e invadiram outra via onde circulava o comboio da Renfe, num local conhecido como o apeadeiro de Adamuz, onde existe uma “subestação” de manutenção da linha e onde há um ponto de mudança de agulhas.

O comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18:40 de domingo com destino a Puerta de Atocha (Madrid) com perto de 70 pessoas a bordo, descarrilou e três vagões invadiram a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

Os vagões do comboio da Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro de cerca de quatro metros.

O Governo espanhol decretou hoje três dias de luto nacional, de terça-feira a quinta-feira, anunciou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.