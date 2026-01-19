diario as beiras
Internacional

Espanha/Acidente: Dois portugueses envolvidos no acidente estão bem

19 de janeiro de 2026 às 20 h57
0 comentário(s)
Guardia Civil

Os dois portugueses que estiveram envolvidos no acidente provocado pelo descarrilamento de dois comboios no sul de Espanha, no domingo, estão bem, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros à Lusa.

O segundo português envolvido no acidente “foi atendido no hospital Reina Sofía de Córdoba, e já teve alta”, disse uma fonte oficial do MNE, confirmando assim que se encontram bem ambos os portugueses envolvidos neste acidente que matou dezenas de pessoas.

Antes, a fonte havia adiantado que uma portuguesa já se encontrava “bem e em casa” e que se desconhecia ainda o estado de saúde de um outro português “que foi sinalizado pelas autoridades espanholas”, sabendo-se agora que se encontra igualmente bem.

O número de mortos no acidente ferroviário em Córdova, no sul de Espanha, no domingo, subiu para 40, disseram hoje as autoridades locais.

Por outro lado, 41 pessoas continuam internadas em diversos hospitais da região, 12 delas em unidades de cuidados intensivos, incluindo uma menor de idade, indicou o governo regional da Andaluzia.

Até agora, tiveram alta 81 pessoas que foram assistidas nos hospitais na sequência do acidente.

As autoridades cifraram em cerca de 150 o número total de feridos, com diversa gravidade, no acidente de domingo, que envolveu dois comboios da rede de alta velocidade de Espanha em que viajavam perto de 500 pessoas.

O acidente ferroviário ocorreu por volta das 19:45 de domingo (18:45 em Lisboa), no município de Adamuz e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha saído de Málaga e tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, desde Madrid para Huelva, perto da fronteira com Portugal, no Algarve).

Os três últimos vagões do comboio Iryo descarrilaram e invadiram outra via onde circulava o comboio da Renfe, num local conhecido como o apeadeiro de Adamuz, onde existe uma “subestação” de manutenção da linha e onde há um ponto de mudança de agulhas.

O comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18:40 de domingo com destino a Puerta de Atocha (Madrid) com perto de 70 pessoas a bordo, descarrilou e três vagões invadiram a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

Os vagões do comboio da Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro de cerca de quatro metros.

O Governo espanhol decretou hoje três dias de luto nacional, de terça-feira a quinta-feira, anunciou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

FP Judo detalhou às associações dívida herdada de mais de um milhão de euros
19 de janeiro

Espanha/Acidente: Dois portugueses envolvidos no acidente estão bem
19 de janeiro

Atropelamento mortal na avenida Elísio de Moura
19 de janeiro

Alegado acerto de contas terá estado na origem de desacatos entre jovens na Lousã

Internacional

Internacional
19 de janeiro às 20h57

Espanha/Acidente: Dois portugueses envolvidos no acidente estão bem

0 comentário(s)
Internacional
19 de janeiro às 15h35

Sobe para 39 o número de mortos em acidente ferroviário em Espanha

0 comentário(s)
Internacional
15 de janeiro às 12h17

Comércio externo chinês regista crescimento sustentado em 2025

0 comentário(s)