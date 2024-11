Escola Agrária de Coimbra vai ter estrutura para atrair novos alunos

A Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra vai ter um Centro de Divulgação de Ciências Agrárias, que tem como objetivo principal a atração de possíveis alunos, revelou hoje o presidente da Agrária de Coimbra, Rui Amaro.

“Vai ser um centro de divulgação aberto à comunidade, mas com o objetivo de atrair potenciais alunos. Será uma estrutura apoiada na tecnologia, para mostrar atividades, para desenvolver um conjunto de iniciativas que os alicie e demonstre o que é hoje a realidade do ensino Agrário”, destacou.

O despacho que autoriza a abertura do concurso público para a empreitada de recuperação da Casa da Canforeira para conversão no Centro de Divulgação de Ciências Agrárias, no valor de 311 mil euros, foi publicado em Diário da República na semana passada.

Em declarações à agência Lusa, Rui Amaro explicou que o concurso público para a obra deverá ser lançado ainda este ano.

“Este é um espaço que está dentro da nossa exploração, uma vez que Escola Agrária de Coimbra tem uma exploração agropecuária com cerca de 140 hectares e o edifício, uma casa senhorial da quinta, está no centro dessa área. Vai ser uma estrutura que irá permitir que os alunos desfrutem do laboratório vivo e participem nas atividades”, acrescentou.

No centro serão desenvolvidos ‘workshops’, demonstrações, experiências sensoriais, sessões temáticas e diferentes ações de formação para quem já está no mercado de trabalho e queira regressar à escola.

“Será um espaço multifacetado e que vamos preparar para poder ser um espaço de educação e de aprendizagem coletiva”, referiu.

À agência Lusa disse ainda que a criação do Centro de Divulgação de Ciências Agrárias é uma das medidas incluídas numa candidatura mais abrangente, de um aviso lançado pela Direção-Geral do Ensino Superior, ao programa dos Impulsos Mais Digitais, para a Reforma e Modernização das Ciências Agrárias, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Enquanto Escola Agrária, acabámos por liderar um dos cinco consórcios que se estabeleceram, a nível nacional, para se candidatarem a este aviso. Para além da Agrária de Coimbra, estão também as escolas superiores agrárias de Castelo Branco, Santarém e Viseu, bem como o Instituto Universitário de Ciências da Saúde, o Instituto Universitário Egas Moniz e a Universidade de Coimbra”, informou.

De acordo com Rui Amaro, esta candidatura tem entre os seus objetivos modernizar tecnologicamente e, do ponto de vista da digitalização, a formação na área das Ciências Agrárias, no âmbito da Agronomia, Ambiente, Tecnologias Alimentares, à Zootecnia.

“A candidatura visa que haja uma maior ligação também às escolas de engenharia, para haver uma interface, uma colaboração com as escolas de engenharia. Outra coisa é aumentar a atratividade e relevância destas áreas para cativar futuros candidatos ao ensino superior”, concluiu.