diario as beiras
Coimbra

Equipa multidisciplinar de Coimbra desenvolve software para ajudar pessoas com cancro

27 de outubro às 16 h47
0 comentário(s)
DR

Uma equipa multidisciplinar liderada pela Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) está a desenvolver um software baseado em Inteligência Artificial (IA) para melhorar o estado de saúde das pessoas com cancro.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a ESEUC explicou que o software servirá para “apoiar a decisão clínica ao nível da avaliação e gestão remota do estado de saúde dos doentes oncológicos que fazem tratamento em regime ambulatório”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (28/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRSA

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de outubro

Homem que estaria desaparecido encontrado sem vida em Santa Clara
27 de outubro

Politécnico de Coimbra acreditado para doutoramento europeu na área agroalimentar
27 de outubro

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler
27 de outubro

OE2026: PM avisa que margem “é muito curta” e pede à oposição que “deixe o Governo trabalhar”

Coimbra

Coimbra
27 de outubro às 17h54

Homem que estaria desaparecido encontrado sem vida em Santa Clara

0 comentário(s)
Coimbra
27 de outubro às 17h15

Politécnico de Coimbra acreditado para doutoramento europeu na área agroalimentar

0 comentário(s)
CoimbraNacional
27 de outubro às 17h01

Presidenciais: Gouveia e Melo diz em Coimbra que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler

0 comentário(s)