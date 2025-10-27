Uma equipa multidisciplinar liderada pela Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) está a desenvolver um software baseado em Inteligência Artificial (IA) para melhorar o estado de saúde das pessoas com cancro.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a ESEUC explicou que o software servirá para “apoiar a decisão clínica ao nível da avaliação e gestão remota do estado de saúde dos doentes oncológicos que fazem tratamento em regime ambulatório”.

