diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Empresários da Região de Coimbra exigem medidas ajustadas à emergência económica

12 de fevereiro de 2026 às 09 h30
0 comentário(s)
Arquivo Município de Soure

A NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra exigiu ontem respostas claras e medidas ajustadas à dimensão da emergência económica da região, após a passagem da depressão Kristin e das tempestades que se seguiram.

“As medidas atualmente enquadradas em programas disponíveis, como o PEPAC (Plano Estratégico da Política Agrícola Comum) e outros instrumentos de apoio disponibilizados, continuam a exigir procedimentos idênticos aos de uma candidatura regular, desfasados da urgência real que as empresas enfrentam”, denunciou aquela estrutura, em comunicado.

A NERC entende que “estes mecanismos [medidas de apoio] devem ser adaptados à excecionalidade do momento, com processos simplificados, avaliação contínua e prioritária à medida da entrada dos pedidos e, sobretudo, com critérios que considerem a urgência de sobrevivência das atividades económicas”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (12/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

