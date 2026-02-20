Uma empresa dedicada à produção de plantas ornamentais em Coimbra estimou hoje prejuízos acima de três milhões de euros (ME) devido às cheias na margem direita do rio Mondego.

“Não há nada para recuperar”, afirmou à agência Lusa Jonas Cordes, sócio-gerente da Flora Atlantic Plants, empresa produtora e exportadora de plantas ornamentais.

As estimativas apontam para prejuízos “acima dos três milhões [de euros], no mínimo”, segundo o responsável, que ainda não conseguiu aceder às instalações e avaliar todos os danos.

