Empresa de nanotecnologia na Figueira da Foz traz valor acrescentado – Câmara

A instalação na Figueira da Foz de uma empresa brasileira pioneira em nanotecnologia evidencia o trabalho desenvolvido pelo município na captação de investimentos na área da inovação e traz valor acrescentado, disse hoje o presidente da Câmara.

“É uma empresa brasileira que traz valor acrescentado a vários níveis, nomeadamente na área tecnológica, no domínio científico e um grande empenho na inovação e na investigação e isso, para nós, é muito importante”, disse à agência Lusa Pedro Santana Lopes.

“Ficamos contentes por ter sido a Figueira da Foz a cidade escolhida por essa empresa, que tendo já força no Brasil e Estados Unidos escolhe a Figueira”, adiantou o autarca.

Santana Lopes disse ainda acreditar que “haverá cada vez mais empresas a olhar para a região Centro” de Portugal para fazerem os seus investimentos, destacando a localização e as infraestruturas do município que lidera, que tem um porto comercial “virado para o mar” e duas zonas industriais, a da Gala, a sul do Mondego, que foi alvo de uma recente expansão e a do Pincho, no norte do concelho, onde espera “em breve” a instalação de novas unidades industriais.

Precisamente sobre a captação de novos investimentos empresariais para o concelho – que é o mais industrializado da região e criou, recentemente, um polo da Universidade de Coimbra, que vai começar ainda este ano a lecionar cursos de licenciatura e mestrado na área do mar, a que se juntam unidades de investigação – Santana Lopes vincou que o município está a fazer tudo o que pode com essa finalidade.

“Estamos a fazer tudo o que podemos nas áreas, várias, da transição energética, do desenvolvimento de novos meios tecnológicos na área da saúde, na nanotecnologia e biotecnologia. Tudo o que seja inovação e investigação, e nomeadamente, também, tudo o que é ligado ao mar e ao ambiente, nos interessa”, enfatizou o autarca.

A Nanox Tecnologia, uma empresa pioneira em nanotecnologia e produção de novos materiais no Brasil vai investir cerca de um milhão de euros numa nova fábrica e laboratório de pesquisa na Figueira da Foz, no Centro de Portugal, disse à Lusa o diretor de marketing.

O grupo empresarial, que possui duas fábricas no Brasil e uma unidade nos EUA, conhecido mundialmente pelo desenvolvimento de soluções antimicrobianas inovadoras, aplicadas em metais, vidro, cerâmica, madeira, fibras ou plástico, tem em curso um plano de expansão e internacionalização para a Europa, a partir da Figueira da Foz, cujas instalações fabris deverão estar concluídas entre finais de 2025 e meados de 2026.

A Nanox irá ainda instalar, nas próximas semanas, um laboratório de investigação e desenvolvimento na Incubadora do Mar & Indústria, localizada no mesmo parque industrial da Gala onde a nova fábrica será edificada.

Em informação prestada à Lusa, Ana Silva, da direção executiva da incubadora, considerou a instalação do laboratório da tecnológica brasileira como um marco importante.

“É uma prova do nosso compromisso em atrair empresas inovadoras e promover o desenvolvimento económico e tecnológico da região”, observou.

Fundada em 2002 por entidades ligadas à Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, Ana Silva notou que a Incubadora Mar & Indústria, “tem demonstrado um impacto positivo e crescente na região no apoio ao empreendedorismo”, tendo acompanhado nas últimas duas décadas um total de 84 projetos e ‘startups’ – atualmente acolhe 30 empresas – dos quais dez diretamente ligados à chamada economia azul, um dos quais o laboratório Marefoz da Universidade de Coimbra.

“A robustez do modelo de apoio é evidenciada pela elevada taxa de sobrevivência a um ano das empresas incubadas, que se situa nos 94%”, evidenciou Ana Silva.

Quatro empresas incubadas já expandiram as suas operações para o parque industrial da Gala, representando um volume de negócios conjunto superior a 56,7 milhões de euros em 2022.