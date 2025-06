Dormidas de cidadãos nacionais aumentam 16% na região Centro

Uma edição especial. Vamos discutir o nosso mercado mais importante”. Foi desta forma que Rui Ventura caracterizou o 11.º fórum Vê Portugal, que hoje termina em Anadia.

Na sua intervenção na sessão de abertura do evento, o presidente do Turismo do Centro de Portugal (TCP) destacou a importância do turismo interno, assim como o caráter diferenciador regional, “que é o que nos distingue” e lembrou a necessidade de captar para a região Centro “não só os que estão cá dentro, mas também aqueles que nos procuram”.

Ainda sobre o mercado interno, e sua relevância, recordou as 4,9 milhões de dormidas de cidadãos nacionais registadas em 2024 só na região Centro, o que corresponde a um aumento de 16%.

Para Rui Ventura, com a edição deste ano, o Vê Portugal “deixa de ser um fórum regional para ser nacional”, onde se discute “todo o território nacional”.

A terminar, deixou duas notas que considerou importantes para a TCP: a proatividade junto do Governo e a ligação a Espanha, que apelidou de “fundamental”.

