diario as beiras
CoimbraRegião Centro

Dois mil clientes do distrito de Coimbra sem energia pelas 08H00

09 de fevereiro de 2026 às 10 h20
0 comentário(s)
DR

Um total de 56 mil clientes da E-Redes continua sem abastecimento de energia elétrica em Portugal continental devido aos danos provocados pelo mau tempo na rede de distribuição, informou hoje a empresa.

Num balanço feito às 08:00, a empresa indicou que “estão por alimentar cerca de 48 mil clientes na zona da depressão Kristin”.

Leiria é o distrito mais afetado com 36 mil, seguido de Santarém com oito mil, Coimbra e Castelo Branco com dois mil cada, segundo a E-Redes.

No anterior balanço realizado pela empresa, no domingo, o número de clientes afetados era de cerca de 58 mil clientes no continente e estavam por alimentar cerca de 50 mil clientes na zona da depressão Kristin.

Destes, a maioria, 38 mil, em Leiria, seguindo-se mais oito mil em Santarém, dois mil em Coimbra e outros dois mil em Castelo Branco.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de fevereiro

Exportações aumentaram 0,5% e importações 3,9% em 2025
09 de fevereiro

Distritos afetados pela depressão Kristin com 165 crimes contra o património, menos que em 2025
09 de fevereiro

Figueira da Foz promove reuniões pelas freguesias para divulgar medidas de apoio
09 de fevereiro

Cortejo de Carnaval de Penela cancelado

Coimbra

Coimbra
09 de fevereiro às 12h30

Coimbra revê PDM para enfrentar crise da habitação

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
09 de fevereiro às 10h20

Dois mil clientes do distrito de Coimbra sem energia pelas 08H00

0 comentário(s)
Coimbra
09 de fevereiro às 10h18

Escola Secundária Quinta das Flores foi assaltada

0 comentário(s)

Região Centro

LeiriaRegião Centro
09 de fevereiro às 12h14

Mau tempo: Um morto e um ferido em trabalhos de reparação de estruturas elétricas em Leiria

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
09 de fevereiro às 10h20

Dois mil clientes do distrito de Coimbra sem energia pelas 08H00

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
09 de fevereiro às 08h45

Chuva intensa agravou derrocadas e mantém Centro em alerta máximo

0 comentário(s)