Dois feridos ligeiros em acidente com aeronave no concelho de Coimbra (com vídeo)

Duas pessoas sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência de um acidente com uma aeronave que ocorreu na zona de Cernache, no concelho de Coimbra, informou fonte da Proteção Civil.

De acordo o Comando Sub-Regional de Coimbra, o acidente com a aeronave terá ocorrido por volta das 11:15, na zona de Cernache, tendo os dois ocupantes da aeronave sofrido “ferimentos leves”.

A informação, que tinha sido inicialmente avançada pelo jornal ‘online’ Notícias de Coimbra, foi confirmada pelo comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrinha, que disse desconhecer as causas do acidente.

“As vítimas são ligeiras, mas vão ser transportadas para os HUC [Hospitais da Universidade de Coimbra]”, acrescentou.

Também fonte dos Bombeiros Voluntários de Coimbra referiu desconhecer as causas do acidente, não confirmando se se tratou de uma queda ou de uma aterragem forçada.

“O que sabemos é que as duas vítimas saíram pelos próprios meios e foram avaliadas pela emergência médica”, clarificou.

No local do acidente com a aeronave estiveram 19 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Bombeiros Voluntários de Coimbra e Bombeiros Voluntários de Condeixa, bem como o INEM e a GNR.