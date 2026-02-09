diario as beiras
Viver na Suíça é conviver com uma relação muito concreta com a democracia. Esta semana, o anúncio de um novo referendo desta vez para proteger o dinheiro físico na Constituição voltou a lembrar que aqui as grandes decisões não são apenas debatidas: são votadas.

À primeira vista, o tema parece técnico, quase nostálgico. Num país altamente digitalizado, onde pagamentos eletrónicos são regra e a inovação financeira avança depressa, porque votar sobre notas e moedas? Mas é precisamente aí que a discussão ganha profundidade. O debate não é sobre passado versus futuro. É sobre liberdade de escolha, resiliência e confiança.

O numerário, na Suíça, nunca foi apenas um meio de pagamento. É também um símbolo de autonomia individual, de privacidade e de estabilidade em tempos incertos. Num mundo cada vez mais dependente de sistemas digitais eficientes, mas vulneráveis, garantir a existência do dinheiro físico é visto por muitos como uma espécie de seguro democrático: algo simples, tangível, que funciona mesmo quando tudo o resto falha. O que impressiona não é apenas o conteúdo do referendo, mas o processo.

Aqui, a inovação não elimina o debate; obriga-o. E a confiança no futuro não dispensa mecanismos de proteção do presente. Este referendo diz muito sobre a Suíça de hoje. Um país que aposta na tecnologia, mas não abdica do controlo. Que avança, mas com redundâncias. Que acredita que progresso não é substituir tudo o que existia, mas escolher com cuidado o que merece permanecer.

Talvez seja essa a lição mais silenciosa deste momento: numa era de aceleração constante, proteger opções pode ser tão inovador quanto criar novas soluções. E permitir que os cidadãos decidam sobre isso é, em si mesmo, um ato de confiança no futuro.

Autoria de:

Rui Duarte

