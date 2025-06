Diga Figueira regista 2248 ocorrências

O Diga Figueira – Portal de Ocorrências, aplicação criada pelos serviços de informática do Município da Figueira da Foz, foi lançada há um ano.

Em 12 meses, segundo dados avançados pela câmara municipal, a aplicação informática foi instalada em 1181 dispositivos (679 com sistema operativo Android e 502 com sistema operativo IOS).

Por outro lado, foram reportadas ao portal 2248 ocorrências (1480 em 2024 e 768 em 2025). A maior parte (1240) foi proveniente da freguesia urbana de Buarcos e São Julião, a mais populosa do concelho.

