Dezenas de ambulâncias retidas na urgência dos HUC

Dezenas de ambulâncias estiveram ontem, ao final a manhã, paradas à porta das urgências dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

“As imagens demonstram um dos vários exemplos que se vislumbram com cada vez mais frequência. Nos HUC chegaram a estar 36 ambulâncias retidas com tempos de espera para transferir os doentes, por vezes, com tempos superiores a uma hora”, denunciou Paulo Paço, presidente da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica (ANTEM).

O aumento da procura das urgências hospitalares pode estar, em parte, relacionado com as altas temperaturas, mas a associação aponta outros problemas como os constrangimentos nas urgências hospitalares, que “obrigam as ambulâncias a demorarem, por vezes, o dobro do tempo no transporte de doentes”.

