Detido por transportar droga com destino a Coimbra

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “levou a cabo uma operação policial, na qual identificou e deteve, no passado sábado, um homem com 35 anos, que transportava elevada quantidade de estupefaciente, desde Espanha, tendo como destino final, a cidade de Coimbra”.

Em comunicado, a PJ refere que “a detenção foi o culminar de um intenso trabalho de recolha de informação, tendo as diligências desenvolvidas, na manhã de sábado, levado à convicção de que o suspeito transportaria, no veículo que conduzia, produto estupefaciente, o que veio a confirmar-se”.

Ainda de acordo com a nota, “o suspeito foi abordado, na área de serviço de Grândola, e após uma busca ao veículo, verificou-se que o mesmo estava dotado de dois esconderijos, destinados a ocultar o transporte de substâncias ilegais, onde se encontrava uma quantidade substancial de droga”.

No seguimento da operação, foi ainda efetuada uma busca não domiciliária, a uma garagem, na cidade da Figueira da Foz, onde o suspeito, já detido, guardava mais estupefaciente da mesma natureza.

As apreensões, na viatura e garagem, totalizaram cerca de 100 quilogramas de haxixe, uma balança de precisão, 1300 euros em dinheiro, dois automóveis e um vasto conjunto de elementos de prova, nomeadamente equipamentos informáticos e de telecomunicações.

O detido, indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, tidas por convenientes.

A investigação prossegue a cargo da PJ e no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.