Despiste de automóvel hoje de manhã, às portas de Coimbra, sem provocar feridos

Um automóvel saiu da faixa de rodagem, em despiste, e imobilizou-se numa zona de vala dos campos agrícolas, por volta das 9H00 deste domingo, na estrada Nacional 111-1, entre os campos do Bolão e a Cidreira, em Coimbra.

Do acidente não resultaram feridos entre os ocupantes da viatura, que foi retirada por reboque cerca de uma hora e meia de pois, condicionando o trânsito durante a operação, mas apenas por alguns minutos. A GNR tomou conta da ocorrência.

esta é uma ocorrência pouco significativa no universo nacional da Operação “Páscoa 2025”, que teve início na passada sexta-feira, levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana. Num primeiro balanço intercalar, no período entre as 00H00 do dia 11 de abril de 2025 e as 23H59 de ontem, 12 de abril, houve 13.746 condutores fiscalizados, dos quais, 233 conduziam com excesso de álcool, 95 dos quais foram detidos. 946 automobilistas foram multados por excesso de velocidade nestes dois dias. Neste período a GNR registou 469 acidentes, dos quais resultaram uma vítima mortal, 10 feridos graves e 142 feridos leves.

A morte ocorreu ontem, sábado, às 01H00 na EN 231, na localidade de São João de Lourosa, distrito de Viseu, vitimando uma jovem com 20 anos de idade, condutora de um motociclo.