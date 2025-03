Depressão Martinho faz oito desalojados em Arganil e Góis

Oito pessoas ficaram ontem desalojadas, em resultado da passagem da depressão Martinho nos últimos dias na Região de Coimbra e no país.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Carlos Luís Tavares explicou que “cinco pessoas ficaram desalojadas em Arganil e três em Góis”, uma vez que os telhados das suas casas voaram com o vento.

Segundo o comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, entre as 09H00 de quarta-feira e as 18H00 de ontem, foram registadas 510 ocorrências na Região de Coimbra, que envolveram 1.532 operacionais de deferentes corporações, apoiados por 771 viaturas.

