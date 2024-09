Criação de agência do sistema intermodal é momento histórico, diz CIM de Coimbra

A Câmara de Coimbra e a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC) assinaram hoje o contrato para a constituição da AGIT (Agência para a Gestão do Sistema Intermodal de Coimbra), um “momento histórico” para a mobilidade no território.

As duas entidades assinaram hoje o contrato de constituição da AGIT, uma entidade pública de natureza empresarial, que ficará responsável pela criação e gestão de um bilhete único de transporte para toda a região de Coimbra, que terá como nome “Move-C”.

A entidade é constituída pela CIM da Região de Coimbra (50,1%) e pela Câmara Municipal (49,9%), estando previsto que o bilhete mensal tenha um custo de 30 euros para a circulação dentro de um município, 35 euros para dois e 40 para mais de dois concelhos daquele território.

O presidente da CIMRC, Emílio Torrão, classificou a assinatura realizada hoje no salão nobre da Câmara Municipal de Coimbra como um “momento histórico” para a região, com a possibilidade de criação de um bilhete único para todo o território (que poderá ser usado nos transportes urbanos de Coimbra, no futuro Sistema de Mobilidade do Mondego, no serviço rodoviário da CIM e, futuramente, nos Comboios de Portugal).

Para Emílio Torrão, a criação deste bilhete único, conjugado com uma reformulação da rede rodoviária de transporte coletivo da CIMRC e futura operação do Sistema de Mobilidade do Mondego, a região terá “um sistema de transportes revolucionário”, que vai permitir às cidades reduzir a presença do carro.

“Esta é a verdadeira revolução que a cidade de Coimbra e que a região merece”, vincou.

Também o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, considerou que este será “um processo transformador” para a cidade e para a sua região, dando um “contributo imenso para a região metropolitana de Coimbra”.

O secretário executivo da CIMRC, Jorge Brito, referiu que esta empresa ficará responsável por criar e gerir um bilhete único para uma região, repartir receitas entre os operadores e ter um sistema de informação integrado.

Segundo a vereadora com o pelouro da mobilidade da Câmara de Coimbra, Ana Bastos, será possível “comprar bilhetes a partir da plataforma da AGIT e validar bilhetes a partir do ‘smartphone’”.

“A informação sobre horários, tarifários, incidentes na rede, será integrada e partilhada entre os vários operadores. É um salto de gigante na bilhética, mas também na informação, com uma base de dados aberta e única”, salientou.

Questionada pela agência Lusa se poderá haver outras modalidades de bilhete sem ser o passe mensal ou a viagem única pré-comprada, Ana Bastos esclareceu que a operação irá arrancar apenas com estas duas opções, mas poderão depois surgir “outras soluções”.

A perspetiva é a de garantir que o bilhete possa estar disponível quando o Sistema de Mobilidade do Mondego entrar em funcionamento.

A integração dos comboios neste bilhete único está dependente da compatibilidade do sistema de bilhética da Comboios de Portugal (CP), que se espera que possa ser resolvido a curto prazo, aclarou a vereadora.