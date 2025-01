CP: União 1919 regressa às vitórias três meses depois

Três meses depois, o União 1919 voltou a conhecer o sabor da vitória.

Ontem, na deslocação ao terreno do Sertanense, na 16.ª jornada da série C do Campeonato de Portugal, os comandados de Nuno Santos venceram, por 2-0, pondo fim a uma série de quatro desaires consecutivos.

O início de jogo não podia ter sido melhor para a formação visitante, com Traquina, num belo lance individual, a dar vantagem ao União 1919, aos 3’.

O primeiro sinal de perigo da equipa da casa surgiu apenas aos 35’, na sequência de um canto, onde o remate saiu perto do poste esquerdo da baliza de João Abreu.

Aos 45’, grande penalidade a favor do União 1919. Nuno André, chamado à cobrança, não tremeu e ampliou a vantagem para 2-0.

