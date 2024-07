Continuam as buscar pelo homem desaparecido em Coimbra

Foram retomadas, esta manhã, as buscas por José Manuel Santos, de 69 anos, que não é visto desde sexta-feira. Neste momento estão empenhados onze operacionais e cinco viaturas na procura do homem desaparecido.

Durante o dia de ontem, elementos das três corporações do bombeiros do concelho de Coimbra (Voluntários, Sapadores e Brasfemes) e ainda a GNR e PSP realizaram buscas, por estrada, mas também em zonas agrícolas e de mato, numa área entre o Bairro de S. Miguel, os campos do Bolão e a Geria. As buscas tiveram ainda apoio de drone e cães pisteiros..

Segundo os familiares, quando foi dado como desaparecido o homem estava a usar sapatilhas verdes, calças de ganga e polo preto. Também estaria a utilizar óculos de tartaruga e aro dourado.