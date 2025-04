Contas municipais de 2024 tiveram o 3.º melhor resultado desde 2001

O resultado a contabilístico do Município de Coimbra de 2024 – que o DIÁRIO AS BEIRAS adiantou na edição da passada sexta-feira – foi o 3.º mais positivo (de valor mais elevado) desde 2001. O vereador com a pasta da Finanças na autarquia, Miguel Fonseca, confirmou ontem, na reunião da câmara, que o valor total foi de 8,7 milhões de euros, que compara com um resultado negativo de 16,4 milhões de euros do ano anterior (2023), que havia sido influenciado por questões financeiras de anos anteriores.

As contas finais do ano passado traduzem a diminuição de gastos em 3,6% e o aumento dos rendimentos de 16,6%.Em linha com o resultado líquido, o saldo de gerência é de 12,9 milhões de euros e a poupança corrente é de 13 milhões, aproveitados para financiar despesas de capital.

A taxa de execução da receita cobrada foi de 93%, “bem acima do mínimo legal exigido pelo Regime Financeiro das Autarquias Locais”, garantiu Miguel Fonseca, o que “evidencia forte rigor na gestão e resulta da monitorização permanente”.

As funções sociais representaram 54% dos custos municipais, com destaque para educação, ação social e saúde.

