O reforço da colaboração entre universidades, setores empresariais e comunidades locais para a transição verde vai estar em destaque na conferência internacional da aliança UNIgreen, que se realizará na quarta-feira, em Coimbra.

Para o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), que acolherá a conferência, “tais parcerias são essenciais para promover a inovação, acelerar soluções sustentáveis e garantir que a investigação académica tenha um impacto significativo na sociedade”, no contexto dos desafios ambientais urgentes.

A aliança UNIgreen é a primeira universidade europeia especializada em Agricultura Sustentável, Biotecnologia e Ciências do Ambiente e da Vida, que envolve oito instituições de ensino superior, entre as quais o IPC.

“Building Academia – Industry – Community Partnerships for the Green Transition: the Role of UNIgreen” é o tema da conferência.

De quarta a dia 06, o IPC acolherá também a Cimeira da UNIgreen, que incluirá reuniões dos seus órgãos (Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Científico, Conselho Pedagógico, Painel de Gestão e Conselho de Estudantes) e de diversos grupos de trabalho, num total de uma centena de participantes.

Estarão presentes representantes das universidades parceiras da UNIgreen, outros membros da comunidade académica, entidades parceiras e sociedade civil.

A presidente do IPC, Cândida Malça, considerou que a Cimeira e a Conferência Internacional da UNIgreen “constituem um momento particularmente relevante para o intercâmbio de experiências e boas práticas na área da sustentabilidade, representando um novo passo no percurso da aliança e na concretização dos seus objetivos estratégicos”.

A escolha do IPC para a realização destes eventos reforça o seu papel “enquanto instituição comprometida com a inovação, a sustentabilidade e a cooperação internacional, com impacto direto não apenas na comunidade académica, mas também na região”.

O objetivo é que estes dias contribuam para “o fortalecimento da rede de contactos entre as instituições parceiras e para a consolidação de uma comunidade europeia coesa, colaborativa e orientada para os desafios do futuro”.

“As alianças europeias têm sido determinantes para o aumento e diversificação das mobilidades e para o reforço do sentimento de pertença a um espaço europeu comum, envolvendo estudantes, docentes, investigadores e pessoal técnico e administrativo”, frisou a responsável.

No dia 03, irá também realizar-se um workshop de formação para técnicos da área da mobilidade, com a participação de técnicos dos gabinetes de Relações Internacionais e de Gestão de Projetos Internacionais das instituições que integram a aliança.

“A formação constitui uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento profissional contínuo dos participantes, contribuindo para o reforço de competências técnicas e estratégicas e para uma atuação mais eficaz e alinhada com as prioridades europeias no ensino superior”, sublinhou o IPC.

Além do Politécnico de Coimbra, a aliança UNIgreen integra a Universidade de Almería (Espanha) – que coordena a rede -, a Universidade de Modena e Reggio Emilia (Itália), a Haute Ecole de la Province de Liège (Bélgica), a Universidade de Ciências da Vida de Varsóvia (Polónia), a Universidade de Plovdiv (Bulgária), a Universidade Agrícola da Islândia (Islândia) e a Escola de Engenharia de Biotecnologia Sup’Bioptech (França).