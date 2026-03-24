A estafeta feminina dos 4×100 livres do Condeixa fechou o Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu em Coimbra, com um recorde nacional.

O quarteto Leonor Cardeal, Maria Simões, Camila Marcelo e Maria Rodrigues nadou em 4.01,85 minutos e, antes, já tinha melhorado o recorde nacional dos 4×100 estilos.

Em individuais, destaque para o 3.º lugar absoluto de Camila Marcelo, também do Condeixa Aqua Clube,

(Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS)