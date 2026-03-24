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Condeixa Aqua Clube com nove ouros no Nacional de Juvenis de Natação

24 de março de 2026 às 10 h16
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Estafeta feminina que bateu os recordes dos 4x100m livres e dos 4x100m estilos

A estafeta feminina dos 4×100 livres do Condeixa fechou o Campeonato Nacional de Juvenis, que decorreu em Coimbra, com um recorde nacional.

O quarteto Leonor Cardeal, Maria Simões, Camila Marcelo e Maria Rodrigues nadou em 4.01,85 minutos e, antes, já tinha melhorado o recorde nacional dos 4×100 estilos.

Em individuais, destaque para o 3.º lugar absoluto de Camila Marcelo, também do Condeixa Aqua Clube,

(Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS)

Autoria de:

Paulo Marques

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