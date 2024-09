Condeixa-a-Nova: Plano Municipal de Ação Climática avança no concelho

Contribuir para a descarbonização e aumentar a resiliência do território face aos impactos das alterações climáticas são metas do município de Condeixa-a-Nova para os próximos tempos.

O município aprovou, no passado dia 7 de agosto, em reunião de Câmara Municipal, a proposta do Plano Municipal de Ação Climática de Condeixa-a-Nova (PMAC-CN), documento que estabelece um conjunto de medidas que visam contribuir para a sustentabilidade.

“Este é um documento orientador sobre como podemos, ao nível autárquico, mitigar e adaptar o nosso território aos efeitos das alterações climáticas que, como temos visto, são uma ameaça à segurança e ao desenvolvimento social e económico”, destaca Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.

De acordo com o edil, “esta é uma oportunidade para identificar as fragilidades, de acordo com as características específicas do município de Condeixa, e encontrar respostas que se adequem aos desafios que estão pela frente”.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt