Conclave: Fumo branco no Vaticano, novo Papa eleito

Fumo branco saiu hoje da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, poucos minutos depois das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), assinalando a eleição de um novo Papa.

Os sinos da basílica de São Pedro tocaram a repique, anunciando a escolha do novo chefe da Igreja Católica.

Um imenso clamor percorreu a multidão de vários milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, ao verem fumo branco, momento que foi acompanhado por fortes aplausos.

Os 133 cardeais eleitores chegaram a uma decisão ao fim de dois dias de conclave.

Em seguida, o cardeal proto-diácono, o francês Dominique Mamberti, virá à varanda para anunciar a eleição com as conhecidas palavras em latim: “Nuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam” (“Anuncio com grande alegria: temos Papa”).

Depois, dirá em latim o nome do cardeal eleito, assim como o nome pelo qual passará a ser conhecido como Papa.

O novo Papa aparece então perante os crentes na Praça São Pedro para se apresentar ao mundo.

Antes, o novo Papa, cujo nome será conhecido em breve, desloca-se da Capela Sistina para a chamada Sala das Lágrimas para se vestir, no âmbito do ritual da eleição, anunciada às 18:08 locais (17:08 em Lisboa) pelo fumo branco.