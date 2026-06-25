Concerto dos Candura marca encerramento da bienal Anozero em Coimbra

O programa de encerramento da bienal de arte contemporânea Anozero, em Coimbra, vai contar com um concerto dos Candura, a 05 de julho, no refeitório do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, principal espaço expositivo.

A bienal, que foi inaugurada em abril, encerra a 05 de julho, contando com um concerto dos Candura, projeto formado por André Hencleeday e Pedro Coragem, que irão atuar no refeitório do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, espaço que acolhe a obra “From Ruin”, de Rui Chafes, anunciou hoje a organização da Anozero.

O grupo “tem vindo a afirmar-se como uma das propostas mais singulares da música experimental portuguesa, desenvolvendo uma linguagem sonora que cruza drone, noise, improvisação e composição contemporânea”, lê-se na nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para o encerramento da Anozero, é proposto um diálogo direto do duo com a obra de Rui Chafes, “uma escultura suspensa em ferro, envolta em penumbra”.

“A experiência sonora proposta pelos Candura prolonga e amplifica esse ambiente, conduzindo o público para um território de intensidade física, contemplação e recolhimento”, salientou a bienal.

O concerto, marcado para as 17:30 de 05 de julho, terá a duração de cerca de uma hora, sendo a entrada gratuita, mas sujeita a reserva prévia.

O programa completo do encerramento da bienal, que decorre nesse fim de semana, encontra-se disponível em anozero26bienaldecoimbra.pt

A edição deste ano, que tem como tema “Segurar, dar, receber”, conta com mais de 50 artistas, distribuídos por oito espaços da cidade, num programa com curadoria de Hans Ibelings e John Zeppetelli e curadoria-adjunta de Daniel Madeira.

Taryn Simon, Nan Goldin, Jonathan de Andrade ou Shilpa Gupta são alguns dos artistas presentes.