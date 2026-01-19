Uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros fez hoje quatro feridos, um deles com ferimentos considerados graves, no IC2, na zona do Carqueijo, na freguesia de Casal Comba, concelho de Mealhada.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “tratou-se de uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros, um deles uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa”.

Ainda de acordo com a mesma fonte, “há a registar quatro vítimas, uma delas em estado grave”.

Neste momento, o trânsito encontra-se interrompido em ambos os sentidos.

O alerta foi dado pelas 09H36 e no local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e da Pampilhosa, do INEM e da GNR local, num total de 22 operacionais e dez viaturas.