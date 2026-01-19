diario as beiras
Mealhada

Colisão no IC2 na Mealhada faz quatro feridos, um deles grave (em atualização)

19 de janeiro de 2026 às 10 h25
0 comentário(s)
Os Monhacas

Uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros fez hoje quatro feridos, um deles com ferimentos considerados graves, no IC2, na zona do Carqueijo, na freguesia de Casal Comba, concelho de Mealhada.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “tratou-se de uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros, um deles uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Pampilhosa”.

Ainda de acordo com a mesma fonte, “há a registar quatro vítimas, uma delas em estado grave”.

Neste momento, o trânsito encontra-se interrompido em ambos os sentidos.

O alerta foi dado pelas 09H36 e no local estão elementos dos Bombeiros Voluntários da Mealhada e da Pampilhosa, do INEM e da GNR local, num total de 22 operacionais e dez viaturas.

Autoria de:

Igor Moita

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de janeiro

Ministra rejeita relação entre três mortes e prestação de socorro
19 de janeiro

Sobe para 39 o número de mortos em acidente ferroviário em Espanha
19 de janeiro

Espetáculo de homenagem a Paredes faz última apresentação nacional em Coimbra
19 de janeiro

Ministra da Saúde recusa caos no SNS e garante que não desiste

Mealhada

Mealhada
19 de janeiro às 10h53

Bombeiro em estado grave após colisão no IC2 (com vídeo)

0 comentário(s)
Mealhada
19 de janeiro às 10h25

Colisão no IC2 na Mealhada faz quatro feridos, um deles grave (em atualização)

0 comentário(s)
Mealhada
16 de janeiro às 10h42

Município quer afirmar o Luso como polo de saúde

0 comentário(s)