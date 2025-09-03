diario as beiras
Sem categoria

Colisão entre metrobus e ligeiro de mercadorias na Avenida Emídio Navarro

03 de setembro às 14 h30
DR

Uma colisão entre uma viatura da Metro Mondego e um veículo ligeiro de mercadorias foi registada há pouco, na avenida Emídio Navarro, em Coimbra.

De acordo com o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas da PSP, “o acidente aconteceu pelas 13h09, na avenida Emídio Navarro, junto ao Largo da Portagem”.

“Envolveu uma viatura da Metro Mondego e um veículo ligeiro de passageiros. Não há feridos a registar, apenas danos materiais”, acrescentou a mesma fonte

 

Autoria de:

redação as beiras

