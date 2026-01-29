diario as beiras
Coimbra

Colégio das Artes em Coimbra interditado por queda de elementos da estrutura

29 de janeiro de 2026 às 15 h27
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

O edifício do Colégio das Artes, em Coimbra, onde funciona o departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra (UC), foi hoje interditado, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

“Fomos acionados para a queda de elementos de estrutura. Após o reconhecimento, verificámos que havia muita infiltração de água, havia realmente queda de elementos de estrutura e que o edifício não reunia condições de segurança”, afirmou Bruno Serra, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra à Lusa.

Em articulação com o diretor do Departamento de Arquitetura e com o vice-reitor da UC, foi tomada a decisão de evacuar todo o edifício.

Autoria de:

Agência Lusa

