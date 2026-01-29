O edifício do Colégio das Artes, em Coimbra, onde funciona o departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra (UC), foi hoje interditado, confirmou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

“Fomos acionados para a queda de elementos de estrutura. Após o reconhecimento, verificámos que havia muita infiltração de água, havia realmente queda de elementos de estrutura e que o edifício não reunia condições de segurança”, afirmou Bruno Serra, dos Bombeiros Sapadores de Coimbra à Lusa.

Em articulação com o diretor do Departamento de Arquitetura e com o vice-reitor da UC, foi tomada a decisão de evacuar todo o edifício.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (30/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS