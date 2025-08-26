diario as beiras
Coimbra

Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo

26 de agosto às 14 h14
0 comentário(s)
DB/Foto de António Rosado

O Encontro de Jornalismo Cultural de Coimbra (Cu.Co) está de regresso entre os dias 03 e 07 de setembro para debater “os desafios que o jornalismo cultural enfrenta” e para aproximar esses profissionais da oferta artística da cidade.

Jornalistas, críticos, agentes culturais e programadores estarão reunidos em diversos espaços da cidade, num evento com uma programação diversificada e gratuita, revelou hoje a diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra, Maria Carlos Pêgo, ao longo da apresentação do Cu.Co.

Debater “os desafios que o jornalismo cultural enfrenta” e “o importante papel dos meios de comunicação na divulgação da programação cultural e da criação artística” são alguns dos objetivos da iniciativa.

“Coimbra é o palco de excelência” para esta finalidade, com “um conjunto de agentes culturais que são responsáveis por uma programação muito diversificada”, que tem tido um “forte impacto a nível nacional”, frisou a responsável.

De acordo com o curador do encontro, Rui Miguel Abreu, a segunda edição do certame apresenta “um programa muito ambicioso”, no qual estão inseridos a Antena 1, a agência Lusa, o Expresso, Público e Observador.

Entre as atividades, há a antestreia da peça do Teatrão “Com que linhas te cruzas? A viagem”, na Estação de Serpins, na Lousã (distrito de Coimbra), um espetáculo do Filipe Furtado Trio, no Convento São Francisco, além de diversas mesas redondas, ‘showcase’ e visitas guiadas.

O curador expressou também a felicidade “por uma ideia que nasceu no ano passado estar a reforçar as raízes na cidade em 2025”.

Já o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, informou que o investimento autárquico foi de 39 mil euros, um acréscimo de quatro mil euros em comparação à edição de 2024.

O autarca apontou o trabalho colaborativo que tem sido feito no âmbito da cultura, que possibilitou sucessos, como a Bienal Manifesta, em 2028, em Coimbra.

Sobre esta temática, ao longo de sua intervenção, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo do município reforçou a importância da Manifesta, “a mais importante bienal nómada de arte contemporânea, a nível europeu, e uma das mais importantes a nível internacional”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

26 de agosto

Incêndios: Pampilhosa da Serra devolve fatura da água em 19 aldeias afetadas
26 de agosto

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático - PJ
26 de agosto

Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo
26 de agosto

Câmara de Mortágua lança concurso para reabilitação de ETAR com 40 anos

Coimbra

CoimbraNacional
26 de agosto às 16h41

Rede organizada terá extorquido mais de 30 vítimas através de meio informático – PJ

0 comentário(s)
Coimbra
26 de agosto às 14h14

Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo

0 comentário(s)
CoimbraNacional
26 de agosto às 13h58

PJ detém sete pessoas por suspeita de extorsão agravada e branqueamento de capitais

0 comentário(s)