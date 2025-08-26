Coimbra volta a debater e divulgar oferta artística em encontro de jornalismo

O Encontro de Jornalismo Cultural de Coimbra (Cu.Co) está de regresso entre os dias 03 e 07 de setembro para debater “os desafios que o jornalismo cultural enfrenta” e para aproximar esses profissionais da oferta artística da cidade.

Jornalistas, críticos, agentes culturais e programadores estarão reunidos em diversos espaços da cidade, num evento com uma programação diversificada e gratuita, revelou hoje a diretora do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Coimbra, Maria Carlos Pêgo, ao longo da apresentação do Cu.Co.

Debater “os desafios que o jornalismo cultural enfrenta” e “o importante papel dos meios de comunicação na divulgação da programação cultural e da criação artística” são alguns dos objetivos da iniciativa.

“Coimbra é o palco de excelência” para esta finalidade, com “um conjunto de agentes culturais que são responsáveis por uma programação muito diversificada”, que tem tido um “forte impacto a nível nacional”, frisou a responsável.

De acordo com o curador do encontro, Rui Miguel Abreu, a segunda edição do certame apresenta “um programa muito ambicioso”, no qual estão inseridos a Antena 1, a agência Lusa, o Expresso, Público e Observador.

Entre as atividades, há a antestreia da peça do Teatrão “Com que linhas te cruzas? A viagem”, na Estação de Serpins, na Lousã (distrito de Coimbra), um espetáculo do Filipe Furtado Trio, no Convento São Francisco, além de diversas mesas redondas, ‘showcase’ e visitas guiadas.

O curador expressou também a felicidade “por uma ideia que nasceu no ano passado estar a reforçar as raízes na cidade em 2025”.

Já o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, informou que o investimento autárquico foi de 39 mil euros, um acréscimo de quatro mil euros em comparação à edição de 2024.

O autarca apontou o trabalho colaborativo que tem sido feito no âmbito da cultura, que possibilitou sucessos, como a Bienal Manifesta, em 2028, em Coimbra.

Sobre esta temática, ao longo de sua intervenção, a diretora do Departamento de Cultura e Turismo do município reforçou a importância da Manifesta, “a mais importante bienal nómada de arte contemporânea, a nível europeu, e uma das mais importantes a nível internacional”.