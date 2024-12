Coimbra: Urgência dos Covões “deixa de ter especialidades hospitalares”

A partir do próximo dia 8 de janeiro, o Serviço de Urgência do Hospital Geral (Covões) deixará de fazer a triagem de doentes diretamente para a Medicina Interna.

Em causa está uma medida do conselho de administração da ULS de Coimbra que decidiu alterar as escalas da Urgência, realocando, “no período diurno, um especialista de Medicina Interna e um interno do polo Hospital dos Covões para o polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)”. Com esta alteração, “a Urgência dos Covões passa a ser assegurada por um internista (especialista de Medicina Interna) e por um médico interno” (em formação), refere a ULS.

A decisão está a ser contestada por alguns profissionais de saúde, por acreditarem que a medida irá colocar em risco a assistência dos doentes porque “deixa de haver especialista na urgência aos Covões. “Esta fica assegurada por médicos em contrato de prestação de horas, e que nem sempre decidem estar presentes. Podemos estar a abrir uma porta onde não estará nenhum médico”.

Na prática, “deixa de haver, na urgência dos Covões, a última especialidade que ainda existia: a Medicina Interna”, afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS Amílcar Silva, internista e membro do Sindicato Independente dos Médicos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 31/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS