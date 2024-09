Coimbra: Universidade com sessão solene de abertura de aulas na quarta-feira

A Universidade de Coimbra realiza, na quarta-feira, dia 2 de outubro, a cerimónia de Abertura Solene das Aulas do ano letivo 2024/25.

A celebração, com início ás 10H30, na Sala Grande dos Atos (Sala dos Capelos), conta com os discursos do Reitor da UC, Amílcar Falcão, e do presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC), Renato Daniel, ficando a tradicional Oração de Sapiência a cargo de Lígia Salgueiro, Professora Catedrática da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.

Também na quarta-feira, dia 2, a partir das 21h30, decorre o tradicional Concerto de Abertura do Ano Letivo, pela Orquestra Académica da Universidade de Coimbra. Sob o título “Renascimentos”, o espetáculo leva ao palco do Teatro Académica Gil Vicente um repertório sinfónico que reflete a renovação e o ressurgimento que se repetem a cada novo ano ou a cada nova geração.