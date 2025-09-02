Coimbra: Serviços sociais da UC sem mãos a medir para atender novos alunos

O agravamento da situação económica das famílias cujos filhos ingressaram este ano na Universidade de Coimbra pode ser, pelo menos em parte, atenuada com os apoios financeiros diretos prestados pelos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC), como bolsas de estudo da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) ou apoios próprios da Universidade de Coimbra, como o Fundo de Apoio Social – que cobre situações relacionadas com propinas ou emergência financeira.

Existem também os apoios indiretos, de que se destaca o apoio social na alimentação ou alojamento, neste caso gratuito para uma parte dos alunos contemplados com bolsa de estudo, através do complemento de alojamento.

Apoio exige entrega de comprovativos

O problema é que a oferta dos SASUC fica aquém dos muitos pedidos recebidos, que têm de ser acompanhados com comprovativos da respetiva situação económica.

