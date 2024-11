Coimbra: São Martinho brindou Mercadinhos da Margem Esquerda com sol e público

No dia de São Martinho, diz o provérbio, “vai à adega e prova o vinho”. Também diz a sabedoria popular que o mesmo santo costuma estar associado a dias de “verão” fora de época.

Hoje, 11 de novembro, é Dia de São Martinho, mas, no último sábado, quase se pode dizer que o verão de São Martinho chegou mais cedo e foi mais um condimento da primeira edição dos Mercadinhos da Margem Esquerda.

A alameda do UC Exploratório, na margem esquerda do Parque Verde do Mondego, em Coimbra, recebeu 25 expositores e centenas de visitantes, que participaram num evento organizado pelo Exploratório-Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra (UC), em parceria com a União de Freguesias (UF) de Santa Clara e Castelo Viegas, o Gabinete para o Desenvolvimento Sustentável da UC e a Coimbra mais Futuro-Associação de Desenvolvimento Local de Coimbra.

Do queijo às hortaliças, passando pelas leguminosas, o mel e, claro, a “rainha” da estação, a castanha. O leque de opções era variado e o bom tempo convidou o público a ver as diversas bancas com calma, degustando castanhas assadas. Elisabete Serra, da Mercearia Quinta do Zorro, desafiava os visitantes a apreciar uma fatia de um dos seus queijos.

“São tudo produções locais, com a particularidade de o leite utilizado ser de ovelha bordaleira ou mondegueira. Tentamos promover os nossos produtos e valorizar as raças autóctones”, assegurou a vendedora da localidade de Zorro, que faz parte da freguesia das Torres do Mondego.

Numa “oportunidade da aldeia vir à cidade”, considerou, a venda estava “a correr bem” com o queijo a “ter muita procura”. “A nossa raça de excelência é a cabra da raça serpentina”, frisou, revelando que a empresa é “uma produção familiar”.

Castanha com “boa qualidade”

A castanha é, inequivocamente, a figura de proa por estes dias. No sábado não foi exceção. Na banca de José Fernandes o preço do quilo era de 4,5 euros. “A venda está razoável. Os meus pais já vendiam, acabei por continuar, mas sou um vendedor de fim de semana, é uma atividade sazonal”, assumiu.

Para além da castanha, também o mel de urze da Serra da Lousã se destaca, embora a estrela seja o fruto do castanheiro. “Este ano estou a vender a um preço melhor. A qualidade é boa, os castanheiros estavam carregados”, esclareceu. “As castanhas e o mel têm mais qualidade este ano”, frisou.

Já com chícharo no saco das compras e a “tirar as medidas” às castanhas, Ana Rodrigues, que “mora em Coimbra há vários anos”, contou, veio até aos Mercadinhos da Margem Esquerda porque é algo que aprecia. “Gosto muito de ver estes mercadinhos. Acho que se justificam e que devem ser repetidos, se possível com mais produtores”, destacou.

Deputada Ana Abrunhosa presente

O evento ficou também marcado pela abertura do Espaço Sustento, situado na alameda contígua ao Exploratório da UC. Uma das primeiras visitantes desta loja que vende produtos a granel, maioritariamente naturais, feijão ou cosméticos foi a deputada, eleita pelo círculo eleitoral de Coimbra, Ana Abrunhosa (PS).

“Também é através destes projetos que se faz coesão social, porque muito daquilo que é a nossa tradição pode também ser economia”, realçou Ana Abrunhosa.

A deputada socialista elogiou a aposta na dinamização dos Mercadinhos da Margem Esquerda. “É um excelente exemplo juntar a tradição, o setor primário e secundário, ao exploratório e a uma autarquia e união de freguesias. Recomendo a todos a vinda e tragam as crianças, este é um espaço magnífico”, enalteceu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 11/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS