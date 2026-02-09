O executivo municipal analisa, na reunião da próxima sexta-feira, uma proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM), acompanhada da criação de medidas preventivas e da abertura de um procedimento de alteração ao documento. O objetivo é adaptar o planeamento urbano às novas dinâmicas económicas, sociais e de mobilidade da cidade.

Em causa estão, sobretudo, a carência de oferta habitacional, a necessidade de adaptar as exigências de estacionamento às novas realidades de mobilidade urbana, em particular ao Metro Mondego, e a intenção de dinamizar, consolidar e densificar áreas estratégicas da cidade, como as frentes ribeirinhas entre a Ponte de Santa Clara e o Açude-Ponte e os territórios servidos pelo troço urbano do Metro Mondego.

De acordo com a informação técnica que sustenta a proposta, a suspensão parcial do PDM vai permitir à autarquia “instrumentos mais céleres e flexíveis” para promover habitação pública, de custos controlados ou para arrendamento acessível, bem como para ajustar parâmetros urbanísticos considerados desadequados face às atuais políticas de habitação e transporte público.

