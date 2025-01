Coimbra realizou 176 transplantes em 2024

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra continua a ser “uma referência” na atividade da doação a nível nacional e os resultados espelham “a motivação, o dinamismo e a coesão de toda a equipa”, afirmou ontem Maria Antónia Escoval, presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST).

De acordo com a responsável, no último ano, realizaram-se, em Coimbra, 338 colheitas de órgãos e foram realizados 176 transplantes.

“Registou-se um aumento de dadores vivos e de colheitas de pulmão e de coração. Relativamente à transplantação, 2024 trouxe uma diminuição no rim e no fígado, mas um aumento expressivo no transplante de coração”, adiantou.

Transplantados 934 órgãos a nível nacional

Já a nível nacional, nos últimos dois anos (2023 e 2024), registou-se um “crescimento notável”.

De acordo com informação preliminar ainda não publicada (mas revelada ontem pela presidente do IPST), durante o ano passado foram colhidos, a nível nacional, 1156 órgãos (mais 96 do que em 2023), e transplantados 934 órgãos – número apenas inferior a 2023.

