Coimbra quer lançar este mês concurso para Convento que está sem programador há um ano

O Convento São Francisco, em Coimbra, está sem programador há mais de um ano, depois de ter sido demitido Luís Rodrigues, após queixa de assédio, mas a Câmara Municipal espera lançar ainda neste mês o concurso público.

Em março, o município afirmava que esperava abrir concurso público para o cargo de programador do Convento São Francisco ainda durante o primeiro semestre do ano.

No entanto, o processo atrasou-se e a Câmara de Coimbra revelou agora que espera lançar o concurso “no decorrer de dezembro”.

Segundo resposta à agência Lusa, “o processo ainda está em análise nos serviços municipais”.

Em outubro, o município tinha dito à Lusa que o processo encontrava-se em análise na Divisão de Compras e Logística da Câmara de Coimbra, num concurso público que ficou estabelecido que seria por “prévia qualificação, pois será o procedimento que oferecerá melhores garantias à instituição”.

“Foram estabelecidos critérios rigorosos e específicos para a avaliação dos candidatos e este tipo de concurso permitirá selecionar um profissional com as qualificações e a experiência mais adequadas ao perfil exigido”, afirmava na altura fonte oficial da Câmara de Coimbra, dizendo acreditar que, com este tipo de procedimento, seria possível garantir “as competências técnicas necessárias” para desenvolver o trabalho de diretor artístico do Convento São Francisco.

A prévia qualificação “também contribuirá para otimizar o processo de seleção, uma vez que permite eliminar, desde o início, candidatos que não atendem aos requisitos mínimos, agilizando a escolha do profissional mais indicado para a função”, aclarou.

Em março, a diretora do Departamento de Cultura da Câmara de Coimbra, Maria Carlos Pêgo, referia que esperava a abertura do concurso público ainda “durante o primeiro semestre”, estando previsto um contrato com duração de três anos.

Desde a abertura do Convento São Francisco, em 2016, o cargo de programador daquele equipamento cultural, quer no atual executivo (com uma coligação liderada pelo PSD), quer no anterior (de maioria PS), nunca foi escolhido por concurso público, tendo-se optado por avenças por ajuste direto ou recurso a soluções internas.

Em novembro de 2023, a Câmara de Coimbra terminou a ligação com o último programador, Luís Rodrigues, após uma funcionária do Café Concerto ter apresentado uma queixa por assédio contra aquele responsável.